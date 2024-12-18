Московский омбудсмен вспомнила о визите к многоженцу Сухову: «Нищих, истерзанных детей нет»
Московский омбудсмен нанесёт визит семье многоженца Ивана Сухова
Многоженец Иван Сухов. Фото © VK / Иван Сухов
Детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская собирается на следующей неделе почтить своим визитом семью Ивана Сухова, который дал вызвавшее общественный резонанс интервью о своём многожёнстве и жизнью с 14 детьми в трёхкомнатной квартире. Об этом уполномоченный по правам ребёнка сообщила в беседе с ТАСС.
«Я эту семью прекрасно знаю, два года назад была у них. Тогда было не 14, было меньше детей. На следующей неделе съезжу к ним. Какая будет цель моего посещения: во-первых, поздравить детей с наступающим Новым годом, потому что дети все равно дети. И конечно, проконтролировать, соблюдаются ли законы, установленные в РФ в части обучения детей, медицинского обслуживания», — рассказала омбудсмен.
Она подчеркнула, что двумя годами ранее во время первого её визита к этой семье вопросов с точки зрения законодательства к ним не возникло. Все документы были в порядке, имелись свидетельства о рождении и паспорта. При этом официально женат Сухов лишь на одной из них, а остальные живут с ним по своему желанию.
«Избитых, униженных, грязных, нищих, истерзанных детей нет. Дети воспитанные и нормально учатся», — сказала Ярославская.
Омбудсмена, однако беспокоит, моральная сторона ситуации. По её словам, это довольно тонкий вопрос, поскольку он «замешан на морально-этических нормах нашего общества». Важно, чтобы дети не пострадали из-за того, что Сухов дал кому-то интервью.
Иван Сухов — человек, живущий с тремя жёнами и 14 детьми в трёшке площадью 70 квадратов. Ранее он дал интервью, в котором заявил, что имеет аж 30 детей от 12 женщин, а в планах у него произвести на свет ещё 20 детей. Многоженец говорит, что порой к нему приходят люди и «заказывают» себе или своим детям невесту, пока та ещё маленькая. С его слов, деньги на пропитание ему приносит собственный бизнес.