Московский омбудсмен вспомнила о визите к многоженцу Сухову: «Нищих, истерзанных детей нет»

Детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская собирается на следующей неделе почтить своим визитом семью Ивана Сухова, который дал вызвавшее общественный резонанс интервью о своём многожёнстве и жизнью с 14 детьми в трёхкомнатной квартире. Об этом уполномоченный по правам ребёнка сообщила в беседе с ТАСС.

«Я эту семью прекрасно знаю, два года назад была у них. Тогда было не 14, было меньше детей. На следующей неделе съезжу к ним. Какая будет цель моего посещения: во-первых, поздравить детей с наступающим Новым годом, потому что дети все равно дети. И конечно, проконтролировать, соблюдаются ли законы, установленные в РФ в части обучения детей, медицинского обслуживания», — рассказала омбудсмен.

Она подчеркнула, что двумя годами ранее во время первого её визита к этой семье вопросов с точки зрения законодательства к ним не возникло. Все документы были в порядке, имелись свидетельства о рождении и паспорта. При этом официально женат Сухов лишь на одной из них, а остальные живут с ним по своему желанию.

«Избитых, униженных, грязных, нищих, истерзанных детей нет. Дети воспитанные и нормально учатся», — сказала Ярославская.