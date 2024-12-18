«Бездетные феминистки»: Многоженец Иван Сухов грубо высказался о хейтерах
Многоженец Сухов назвал своих хейтеров бездетными феминистками
Иван Сухов. Фото © VK / Иван Сухов
Скандально известный многоженец Иван Сухов высказался о своих хейтерах. Он уверен, что негатив льётся исключительно от феминисток, у которых в 30 лет нет ни мужа, ни детей, а в 40 «они вообще одни по клубам шастают и пьют алкоголь».
«Кто хейтит-то? Одни девушки. Большинство из них — феминистки. Все остальные меня поддерживают. Мне писали только хорошие вещи, добрые. Здравые люди, кто думать умеет», — отметил Сухов в интервью 360.ru.
Многоженец подчеркнул, что его супруги сами согласились жить в таких условиях. Он считает, что ненавистникам неважно благополучие семьи, с которым, к слову, всё в порядке. Они, по мнению Сухова, лишь кричат о правах женщин.
Сейчас в семье многоженца живёт 18 человек, скоро появится ещё один ребёнок. Он призывает россиян брать с него пример и заводить как можно больше детей, поскольку они — «самое ценное в жизни».
Против устоев жизни Ивана Сухова высказывались, в том числе и в Госдуме. В беседе с Life.ru депутат Нина Останина предложила отправить многоженца к психиатру. Она считает, что его образ жизни аморален и плохо влияет на воспитание проживающих с ним детей. Также она назвала ненормальными условия проживания жён и детей, когда у самого Сухова есть отдельная комната, а его родные ютятся в двух других. Проверить семью намерена детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская. Она пояснила, что два года назад к Сухову не было претензий по содержанию и воспитанию детей. Стоит отметить, что критика в отношении Сухова исходит далеко не только из уст женщин. Ранее иеромонах Макарий назвал мужчину богохульником, а его позицию — бесстыдным и самоуверенным невежеством.