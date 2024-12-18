«Бездетные феминистки»: Многоженец Иван Сухов грубо высказался о хейтерах

Скандально известный многоженец Иван Сухов высказался о своих хейтерах. Он уверен, что негатив льётся исключительно от феминисток, у которых в 30 лет нет ни мужа, ни детей, а в 40 «они вообще одни по клубам шастают и пьют алкоголь».

«Кто хейтит-то? Одни девушки. Большинство из них — феминистки. Все остальные меня поддерживают. Мне писали только хорошие вещи, добрые. Здравые люди, кто думать умеет», — отметил Сухов в интервью 360.ru.

Многоженец подчеркнул, что его супруги сами согласились жить в таких условиях. Он считает, что ненавистникам неважно благополучие семьи, с которым, к слову, всё в порядке. Они, по мнению Сухова, лишь кричат о правах женщин.

Сейчас в семье многоженца живёт 18 человек, скоро появится ещё один ребёнок. Он призывает россиян брать с него пример и заводить как можно больше детей, поскольку они — «самое ценное в жизни».