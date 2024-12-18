В Госдуме призвали отправить к психиатру хозяина «православного гарема» Сухова

Председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Нина Останина предложили отправить многоженца Ивана Сухова к психиатру, так как его образ жизни аморален и плохо влияет на воспитание проживающих с ним детей. Об этом парламентарий заявила в беседе с журналистом Life.ru.

Депутат Останина высказалась. о многожёнце Сухове. Видео © Life.ru

«То есть это вопросы к органам опеки. Я бы давно на их месте, несмотря на то, что опека не может вмешиваться в кровные семьи, давно бы заинтересовалась, а его [Ивана Сухова] к психиатру направила», — поделилась мнением депутат.

Она добавила, что ненормально, когда мужчина проживает один в отдельной комнате, а жёны ютятся с детьми в двух других. По её словам, это мало напоминает нормальную семью, тем более что Сухов не раз говорил, что тратит на домочадцев только 75 тысяч рублей в месяц. Останина уверена, что дети многожёнца могут плохо питаться, отставать в развитии и иметь проблемы с учёбой.