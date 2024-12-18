В Госдуме призвали отправить к психиатру хозяина «православного гарема» Сухова
Депутат Госдумы Останина предложила отправить к психиатру многоженца Сухова
Иван Сухов с одной из супруг. Обложка © VK / Иван Сухов
Председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Нина Останина предложили отправить многоженца Ивана Сухова к психиатру, так как его образ жизни аморален и плохо влияет на воспитание проживающих с ним детей. Об этом парламентарий заявила в беседе с журналистом Life.ru.
Депутат Останина высказалась. о многожёнце Сухове. Видео © Life.ru
«То есть это вопросы к органам опеки. Я бы давно на их месте, несмотря на то, что опека не может вмешиваться в кровные семьи, давно бы заинтересовалась, а его [Ивана Сухова] к психиатру направила», — поделилась мнением депутат.
Она добавила, что ненормально, когда мужчина проживает один в отдельной комнате, а жёны ютятся с детьми в двух других. По её словам, это мало напоминает нормальную семью, тем более что Сухов не раз говорил, что тратит на домочадцев только 75 тысяч рублей в месяц. Останина уверена, что дети многожёнца могут плохо питаться, отставать в развитии и иметь проблемы с учёбой.
Напомним, Иван Сухов живёт с тремя жёнами и 14 детьми в трёшке площадью 70 квадратов. Он называет такое сожительство «православным гаремом» и ссылается на Ветхий Завет. В интервью он заявил о планах произвести на свет ещё 20 детей. Многоженец говорит, что порой к нему приходят люди и «заказывают» себе или своим детям невесту, пока та ещё маленькая. Деньги на пропитание ему якобы приносит собственный бизнес. Детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская намерена посетить семью с проверкой. По её словам, два года назад к Сухову не было претензий. Проверяющие не увидели нарушений в воспитании детей и в их содержании. Сухов официально женат только на одной женщине, а другие «супруги» проживают с ними по добровольному согласию.