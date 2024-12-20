Госдума напомнила мусульманам и Сухову, что многожёнство уголовно наказуемо

Для России традиционная семья — это основанный на браке союз мужчины и женщины, за многожёнство в нашем законодательстве предусмотрена уголовная ответственность Об этом напомнила председатель комитета по защите семьи по вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Нина Останина, комментируя решение Духовного управления мусульман России разрешить исповедующим ислам гражданам заключать до четырёх религиозных браков.

«Это внутриконфессиональная некая такая установка, которая никакого отношения к нашему законодательству светского государства не имеет. Да, Россия — государство многоконфессиональное, но в нашем государстве всё-таки есть единые нормы, традиции, духовные, нравственные, семейные. В этой связи указ президента о госполитике по защите наших традиционных духовно-нравственных ценностей, к которым относятся, в том числе, и семейные, является тем самым основополагающим документом, которого должны придерживаться все проживающие в нашей стране, в том числе и представители религиозной конфессии», — заметила парламентарий в беседе с RT.

Она заметила, что в Конституции России говорится о браке как о союзе мужчины и женщины. Это первое. Многожёнство противоречит также Семейному кодексу, который допускает повторную женитьбу мужчины только после развода. То же касается и женщины, поясняет Останина. Она предупредила, что многожёнство – это уголовно наказуемое деяние.

Депутат вместе с тем подчеркнула, что светское государство, законодатели не вправе диктовать нормы и религиозные правила религиозным конфессиям в России. Но она считает странным, что под занавес Года семьи эта прозвучала. такая инициатива.