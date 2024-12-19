Мусульманам в России позволили заводить до четырёх жён, но есть нюанс
Духовное управление мусульман РФ разрешило религиозное многожёнство
Исповедующий ислам мужчина имеет право завести несколько жён, если будет относиться к ним одинаково и справедливо. К такому решению пришёл совет улемов (учёных-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, рассказал РИА «Новости» зампред совета и зампредседателя организации, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
«Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвёртого религиозного брака. Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию её здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги. Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей», — объяснил он.
Муфтий подчеркнул, что в случае многожёнства мужчина обязан выделять одинаковое содержание на каждую жену, обеспечить всех своих женщин отдельной жилплощадью и проводить с ними равное количество времени, установив порядок и очерёдность встреч. Аляутдинов отметил, что соблюдение подобных условий не должно игнорироваться, в противном случае мужчина лишится права на полигамный религиозный брак. Кроме того, предыдущие жёны должны быть поставлены в известность о появлении очередной пассии, скрывать отношения мусульманин не должен, продолжил он. И, наконец, на многожёнца накладываются обязанности по усыновлению всех детей и оформлению завещания.
По мнению Аляутдинова, всё вышесказанное никак не противоречит семейному законодательству России, так как речь идёт о религиозном браке, при том что официально зарегистрированным в ЗАГСе будет только один. Муфтий уверен, что раз сожительство с несколькими женщинами практикуется у мусульман, то необходимо было дать подобные разъяснения, чтобы права представительниц прекрасного пола не нарушались.
Ранее общественность возмутила история «православного» многожёнца Ивана Сухова. Он заявил, что иметь много жён для христианина — это нормально, а также рассказал, что женщины должны рожать ему детей каждый год. Сейчас мужчина живёт с тремя сожительницами и 14 детьми. По его словам, он хорошо обеспечивает «семью», владея бизнесом во Владимирской области. Московского уполномоченного по правам ребёнка призвали проверить Сухова, в том числе из-за методов воспитания. Дочерям он внушает, что они должны тоже пойти в «гарем», когда вырастут, а мальчиков учит любить нескольких партнёрш.