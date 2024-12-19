Мусульманам в России позволили заводить до четырёх жён, но есть нюанс

Исповедующий ислам мужчина имеет право завести несколько жён, если будет относиться к ним одинаково и справедливо. К такому решению пришёл совет улемов (учёных-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, рассказал РИА «Новости» зампред совета и зампредседателя организации, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

«Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвёртого религиозного брака. Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию её здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги. Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей», — объяснил он.

Муфтий подчеркнул, что в случае многожёнства мужчина обязан выделять одинаковое содержание на каждую жену, обеспечить всех своих женщин отдельной жилплощадью и проводить с ними равное количество времени, установив порядок и очерёдность встреч. Аляутдинов отметил, что соблюдение подобных условий не должно игнорироваться, в противном случае мужчина лишится права на полигамный религиозный брак. Кроме того, предыдущие жёны должны быть поставлены в известность о появлении очередной пассии, скрывать отношения мусульманин не должен, продолжил он. И, наконец, на многожёнца накладываются обязанности по усыновлению всех детей и оформлению завещания.

По мнению Аляутдинова, всё вышесказанное никак не противоречит семейному законодательству России, так как речь идёт о религиозном браке, при том что официально зарегистрированным в ЗАГСе будет только один. Муфтий уверен, что раз сожительство с несколькими женщинами практикуется у мусульман, то необходимо было дать подобные разъяснения, чтобы права представительниц прекрасного пола не нарушались.