Миллион за малыша и гибкий график: Работодатели начнут повышать рождаемость в России

В России предложили более активно разрабатывать вопрос улучшения демографии. В этот раз эту тему хотят затронуть в рабочей сфере. На заседании совета Евразийского женского форума (ЕЖФ) компаниям предложили способствовать повышению рождаемости среди сотрудников и представили демографический корпоративный стандарт, который включает увеличение корпоративного маткапитала.

Бизнесу предлагают предоставить одному из родителей возможность работать по гибкому графику до завершения начальной школы у ребёнка, а также обеспечить финансовую поддержку в значимые семейные моменты, включая рождение малыша. Такие меры могут способствовать улучшению демографической ситуации, заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Она напомнила, что в ноябре 2024 года Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила «Рекомендации по разработке и реализации мероприятий корпоративной социальной политики по поддержке работодателями работников с семейными обязанностями». Они также известны как «корпоративный демографический стандарт». А в декабре 2024 года размер корпоративных материнских капиталов, которые не облагаются налогами и страховыми взносами, достиг одного миллиона рублей. Побудить работодателей активнее материально поддерживать своих сотрудников призван помочь законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс.