«Уже не фертильны»: Психолог развеяла миф о влиянии сериалов на желание женщин рожать

Женщины, увлекающиеся романтическими сериалами об идеальной жизни, обычно уже не находятся в репродуктивном возрасте, заявила психолог Александра Миллер. Так она прокомментировала мнение своей коллеги Ольги Латынцевой, которая на конференции по вопросам рождаемости сказала, что россиянки якобы не хотят рожать из-за влияния сериалов про принцев на белом коне и жестоких изменах.

«Не у всех так много времени, чтобы смотреть сериалы про красивую жизнь, многие предпочитают жить этой самой красивой жизнью и для этого работают. Девушки, которые смотрят эти сериалы, как правило, имеют много времени и имеют не фертильный возраст 65+», — иронизирует психолог в беседе с Инфо24.

По словам Миллер, если российские власти действительно намерены решить демографическую проблему, то к этому вопросу следует подойти основательно и с привлечением широкого круга специалистов. Она отметила, что в России имеются высококвалифицированные социологи, психологи и нейропрограммисты, которые при поддержке правительства могут значительно изменить общественное сознание. Это могло бы привести к тому, что граждане начнут осваивать концепцию счастливого брака и принесут стране много новых людей.