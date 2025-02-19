«Уже не фертильны»: Психолог развеяла миф о влиянии сериалов на желание женщин рожать
Психолог Миллер: Увлечение женщин сериалами не влияет на рождаемость в РФ
Женщины, увлекающиеся романтическими сериалами об идеальной жизни, обычно уже не находятся в репродуктивном возрасте, заявила психолог Александра Миллер. Так она прокомментировала мнение своей коллеги Ольги Латынцевой, которая на конференции по вопросам рождаемости сказала, что россиянки якобы не хотят рожать из-за влияния сериалов про принцев на белом коне и жестоких изменах.
«Не у всех так много времени, чтобы смотреть сериалы про красивую жизнь, многие предпочитают жить этой самой красивой жизнью и для этого работают. Девушки, которые смотрят эти сериалы, как правило, имеют много времени и имеют не фертильный возраст 65+», — иронизирует психолог в беседе с Инфо24.
По словам Миллер, если российские власти действительно намерены решить демографическую проблему, то к этому вопросу следует подойти основательно и с привлечением широкого круга специалистов. Она отметила, что в России имеются высококвалифицированные социологи, психологи и нейропрограммисты, которые при поддержке правительства могут значительно изменить общественное сознание. Это могло бы привести к тому, что граждане начнут осваивать концепцию счастливого брака и принесут стране много новых людей.
Ранее в Минпросвещения РФ призвали создать школьникам условия для романтических отношений. Для этого, по словам чиновницы Натальи Агре, необходимо вернуть дискотеки. Однако психолог Артемий Сибирский считает, что это вряд ли поможет улучшить демографическую ситуацию, ведь такие мероприятия сами по себе не предназначены для прямого решения подобных проблем.
Life.ru / Шедеврум