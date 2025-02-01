Психолог объяснил, могут ли школьные дискотеки повысить рождаемость в РФ

Возвращение школьных дискотек вряд ли поможет улучшить демографическую ситуацию в России. Такие мероприятия сами по себе не предназначены для прямого решения подобных проблем, объяснил психолог Артемий Сибирский.

«Что касается романтических отношений у поколения, которое мы сейчас видим, — школьников, старшеклассников, студентов начальных курсов — они достаточно неплохо коммуницируют. Не всегда это происходит очно, иногда и через мессенджеры, но эта связь между ними никуда не делась», — подчеркнул эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Сибирский уточнил, что современной молодёжи сейчас легко узнать, как устроены и работают отношения благодаря Интернету. По его словам, подростки не ограничены в знаниях в указанной сфере. Кроме того, личные связи в юном возрасте могут привести к ранней беременности. Психолог объяснил, что это не может позитивно сказаться на психике будущих матери и отца. Женщина способна вынашивать и рожать ребёнка к 16 годам, но к этому совершенно не готова психика — она «не дозрела», добавил специалист.

Взгляды современного общества во многом сходятся в том, что строить семью и рожать детей нужно позднее, пояснил Сибирский. По его словам, сначала необходимо «встать на ноги», пожить свободную жизнь, а уже после задумываться о малышах. Психолог дополнил, что 16 лет — ранний возраст для любовного союза и ребёнка.

Также эксперт отметил, что ранняя беременность вряд ли закончится чем-то хорошим. Это может принести много психологических проблем. Несовершеннолетние подростки ещё сами по сути дети, а им приходится уже воспитывать других, подытожил специалист.