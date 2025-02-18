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18 февраля, 11:58

Госдума продлила программу маткапитала до 2030 года

В ходе пленарного заседания Государственной думы депутаты во втором и третьем чтениях приняли закон о продлении программы материнского капитала. Срок теперь увеличен до 31 декабря 2030 года.

Законопроект находился на рассмотрении Госдумы с 19 декабря 2024 года. Ряд изменений парламентарии предлагют внести в пункт закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

С 13 февраля вступили в силу новые правила использования маткапитала
С 13 февраля вступили в силу новые правила использования маткапитала

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 февраля материнский капитал в России был проиндексирован на 7,3 %. Выплата за первого ребёнка превысила 690 тысяч рублей. За второго и последующего ребёнка семья получит по 912,2 тысячи рублей, если сертификат на первенца был не использован.

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Shutterstock / FOTODOM / SabOlga

Мария Любицкая
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