С 13 февраля вступили в силу новые правила использования маткапитала

С 13 февраля 2025 года вступили в силу новые правила использования материнского капитала, направленные на предотвращение мошенничества при покупке жилья. Теперь для приобретения жилого дома, его части или таунхауса с использованием средств маткапитала необходимо получить специальное заключение о пригодности жилья для проживания. Этот документ должен быть оформлен не ранее чем за год до подачи заявления на оплату, пишет РИА «ФедералПресс».

Закон, разработанный группой сенаторов и депутатов, ужесточил требования к жилью, чтобы защитить семьи от приобретения аварийного или непригодного для проживания жилья. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина подчеркнула, что новые меры направлены на предотвращение злоупотреблений средствами маткапитала.

Материнский капитал можно использовать не только для покупки жилья, но и для строительства, реконструкции, погашения ипотеки, а также на образование детей, социальную адаптацию детей-инвалидов и формирование накопительной пенсии матери.