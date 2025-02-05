Хотела сбежать за границу: В Чечне задержали мошенницу, лишившую десятки семей маткапитала

По информации телеграм-канала, 42-летняя Зайнаб Г. помогала местным жителям как можно скорее получить деньги, положенные за рождение ребёнка. Установлено, что одну из потерпевших — 24-летнюю мамочку — она кинула на 693 тысячи рублей. При этом местные жители утверждают, что счёт пострадавших идёт на десятки. Известно, что Зайнаб работала бухгалтером в одном из соцфондов и предлагала помощь с обналичиванием выплат. Затем она забирала деньги и пропадала. В ответ на звонки местных, которые ждали сотни тысяч рублей, дагестанка угрожала связями или же отвечала, что вскоре всё вернёт.