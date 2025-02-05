Хотела сбежать за границу: В Чечне задержали мошенницу, лишившую десятки семей маткапитала
SHOT: Жительница Дагестана обманула семьи, просившие её обналичить маткапитал
Жительница Дагестана обманула десятки семей, которые просили её помочь обналичить материнский капитал. Аферистку задержали в Грозном, когда она пыталась улететь за границу, сообщает SHOT.
Дагестанка, обманувшая десятки семей. Фото © SHOT
По информации телеграм-канала, 42-летняя Зайнаб Г. помогала местным жителям как можно скорее получить деньги, положенные за рождение ребёнка. Установлено, что одну из потерпевших — 24-летнюю мамочку — она кинула на 693 тысячи рублей. При этом местные жители утверждают, что счёт пострадавших идёт на десятки. Известно, что Зайнаб работала бухгалтером в одном из соцфондов и предлагала помощь с обналичиванием выплат. Затем она забирала деньги и пропадала. В ответ на звонки местных, которые ждали сотни тысяч рублей, дагестанка угрожала связями или же отвечала, что вскоре всё вернёт.
Задержать аферистку удалось в аэропорту Грозного, откуда она планировала улететь за границу. Ранее её судили за мошенничество в крупном размере.
Ранее сообщалось, что с февраля в РФ на 7,3 % проиндексируют маткапитал. Выплата за первого ребёнка превысит 690 тысяч рублей. За второго и последующего ребёнка семья получит по 912,2 тысячи рублей, если сертификат на первенца был не использован.
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