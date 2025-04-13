Мэр Конотопа грозит «раскрыть правду» об ударе по Сумам, если местные власти не «встанут на колени»

Мэр Конотопа Артём Семенихин опубликовал видео, в котором обратился к главе Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимиру Артюхе и руководителю регионального управления Службы безопасности Украины (СБУ) Олегу Красношапке. В нём он заявляет, что Артюха должен встать на колени.

«Если ты до 18.00 не встанешь на колени, скотина, … я расскажу, что произошло [в Сумах]», — сказал Семенихин.