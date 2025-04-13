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Регион
13 апреля, 12:06

Мэр Конотопа грозит «раскрыть правду» об ударе по Сумам, если местные власти не «встанут на колени»

Мэр Конотопа обратился к руководителям ОВА и СБУ после удара по Сумам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Мэр Конотопа Артём Семенихин опубликовал видео, в котором обратился к главе Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимиру Артюхе и руководителю регионального управления Службы безопасности Украины (СБУ) Олегу Красношапке. В нём он заявляет, что Артюха должен встать на колени.

«Если ты до 18.00 не встанешь на колени, скотина, … я расскажу, что произошло [в Сумах]», — сказал Семенихин.

Он также назвал главу ОВА «мразью и чучелом» и заявил, что Красношапка должен подать в отставку. Видео было опубликовано после сегодняшнего удара по Сумам.

Напомним, что российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумах. Украинские военные в этот момент собрались на награждение. До этого сообщалось о взрывах в городе.

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Полина Никифорова
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