Мэр Конотопа грозит «раскрыть правду» об ударе по Сумам, если местные власти не «встанут на колени»
Мэр Конотопа обратился к руководителям ОВА и СБУ после удара по Сумам
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Мэр Конотопа Артём Семенихин опубликовал видео, в котором обратился к главе Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимиру Артюхе и руководителю регионального управления Службы безопасности Украины (СБУ) Олегу Красношапке. В нём он заявляет, что Артюха должен встать на колени.
«Если ты до 18.00 не встанешь на колени, скотина, … я расскажу, что произошло [в Сумах]», — сказал Семенихин.
Он также назвал главу ОВА «мразью и чучелом» и заявил, что Красношапка должен подать в отставку. Видео было опубликовано после сегодняшнего удара по Сумам.
Напомним, что российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумах. Украинские военные в этот момент собрались на награждение. До этого сообщалось о взрывах в городе.