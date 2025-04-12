Новости СВО. Армия России продвигается к Сумам, ВСУ бегут из Горналя, Украину поставили на деньги, 12 апреля ВС России уничтожают боевиков в районе Дылеевки, наступают на Днепропетровск, принц Гарри навестил боевиков ВСУ в госпитале — дайджест в материале Life.ru. 11 апреля, 21:07 Российские военные уничтожают позиции ВСУ на подходах к Тарасовке. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 12 апреля

Всё меньше территорий остаётся под контролем украинских оккупантов в Курской области. За последние два оккупированных села региона — Горналь и Олешню — идут отчаянные бои. Наши силы смогли продвинуться в районе Свято-Николаевского монастыря, где заблокированы остатки группы боевиков. ВСУ несут там колоссальные потери.

— Сейчас ВСУ не могут сдержать наше наступление на поле боя, однако они пытаются его замедлить, нанося удары по штурмовым подразделениям как артиллерией, так и беспилотниками, — пишет об этом военный эксперт Борис Рожин.

В Генштабе ВСУ удержание окраин Курской области объясняют тем, что они «защищают Сумы».

— Фронт постепенно приближается к Сумам. И до их окраины нам осталось 25 километров. И стоит нам пройти ещё хотя бы десять километров, и наши дроны смогут блокировать въезды в город. И всё пока идёт именно к этому. А потому я даю совет землякам, что лучше по возможности из города выехать. И побыстрее. Даже если в ближайшее время боёв в городе и не будет, то наноситься удары по местам временной дислокации ВСУ будут нещадно, — отмечает военный эксперт Юрий Подоляка.

О самом отступлении из Курской области солдаты ВСУ отзываются крайне негативно. Со слов одного из пленных украинских военных, в приграничье зашло десять бригад ВСУ, а вышло две. Остальные выбирались либо самостоятельно, либо погибали, либо попадали в плен.

Карта СВО на 12 апреля 2025 года. ВС России усиленно двигаются к Горналю. Фото © Telegram / DIVGEN. Карта СВО

Донецкая Народная Республика, 12 апреля

Все взоры прикованы к нашим парням, рвущимся к Днепропетровской области. Иностранные эксперты пишут о том, что Россия может использовать занятые территории Днепропетровской области как «разменную монету» на переговорах. При этом ВСУ тоже делают ставку на удержание границы Днепропетровской области и перекидывают под Красноармейск элитные подразделения.

— На Покровском (Красноармейском) направлении ситуация остаётся напряжённой, с ожесточёнными столкновениями в районе Шевченко, Лысовки, и значительным затишьем на рубежах населённых пунктов Удачное – Котлино и Песчаное. Активность боевых действий значительно снизилась в некоторых районах, но интенсивные бои продолжаются в ключевых секторах, — так комментирует ситуацию военный эксперт Борис Рожин.

Севернее, под Дзержинском, за короткий промежуток времени удалось уничтожить сразу пять западных БТР М113. Таких результатов достигли наши опытные операторы дронов.

Дроноводы Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Донецкой Народной Республике. Видео © Telegram / Минобороны России

Для Украины пришло время расплаты

Украинская делегация во главе с заместителем министра экономики Тарасом Качкой прибыла в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров по минеральным ресурсам. Примечательно, что в новой версии проекта сделки по ископаемым отсутствуют упоминания гарантий безопасности, на которые так рассчитывает Киев.

Но самое главное здесь то, что, похоже, для Украины настало время расплаты во всех смыслах. По информации издания New York Times, Украина должна будет возместить США миллиарды, которые она получила в качестве помощи за эти три года.

— Украина должна отдавать половину прибыли по разработке природных ресурсов в фонд, контролируемый США. Также США требуют изымать всю прибыль из фонда, пока Украина не вернёт всю полученную помощь плюс четыре процента годовых, — пишет New York Times.

Остаётся непонятным, где киевский режим возьмёт такие деньги. Помощи от Евросоюза тут будет явно недостаточно.

В Раде призывают к миру

Народный депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что Владимир Зеленский обязан выйти на прямые переговоры с Москвой.

— Если очевидно, что война в любом случае завершится, а прямой диалог с Россией позволит вести переговоры с большей эффективностью и учётом украинских интересов. Также прямой диалог позволит избавиться от ненужных транзакционных издержек, платы посредникам за «регулирование», — отметил нардеп.

Дубинский полагает, что глава киевского режима обязан срочно звонить в Москву, так как отрицать очевидное уже невозможно.

Британский принц посетил госпиталь ВСУ

Сообщения о том, что младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри посетил госпиталь ВСУ во Львове, появились в западной прессе. Есть основания полагать, что принц так сильно озабочен судьбой не украинцев, а собственных, британских военных, к тому же хочет добавить себе популярности после громких скандалов.

В это же время The Times выпускает материал о том, что Британия намного глубже вовлечена в войну на Украине, чем можно было бы представить.

— В 2022 году британские войска были тайно отправлены на Украину, где обучали ВСУ использовать противотанковые комплексы NLAW, — пишет издание.

Лидером по продавливанию помощи Украине журналисты называют Бена Уоллеса, министра обороны острова. Напомним также, что бывший главком ВСУ Залужный после ухода с должности отправился не куда-нибудь, а послом в Великобританию.

Издание The Telegraph отмечало, что Великобритания намерена разместить свои войска на территории Украины на пять лет.

— Основная цель для отправки военного контингента на Украину состоит в подготовке и восстановлении украинской армии и предоставлении ей необходимой передышки. Кроме того, возглавляемые Британией и Францией силы обеспечения безопасности могут предложить помощь в обороне неба и акватории Украины, — говорится в публикации.

Авторы Кирилл Золотарев