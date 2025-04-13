Под контроль российских военных за минувшие сутки перешёл еще один населённый пункт в Донецкой Народной Республике— Елизаветовка. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск «Центр» была освобождена Елизаветовка.

Также в результате боевых действий в районах населённых пунктов Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Алексеевка, Новопавловка, Красноармейск, Новосергеевка, Миролюбовка и Преображенка в ДНР, украинские войска понесли значительные потери. Были нанесены удары по подразделениям, включающим механизированные, штурмовые, егерские бригады, бригаду беспилотников, штурмовой полк, бригаду морской пехоты и три бригады Нацгвардии. Потери противника составили свыше 435 человек личного состава, а также военная техника, в том числе две бронемашины «Козак», семь пикапов и восемь артиллерийских орудий, включая американскую САУ Paladin калибра 155 мм.