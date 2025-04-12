Во время отступления из Великой Новосёлки боевики Вооружённых сил Украины убивали мирных жителей Донецкой Народной Республики. Людей расстреливали за то, что подозревали в лояльности к российским войскам. О зверствах ВСУ рассказал житель посёлка Дмитрий.

«Были случаи, что ВСУ убили мирных граждан из-за злобы к тому, что те ожидали Российскую Федерацию. Нескольких человек расстреляли», — сообщил житель Великой Новосёлки ТАСС.

Дмитрий отметил, что на его улице расстреляли двоих человек. На соседней улице убили ещё несколько мирных жителей. Мужчина сумел спрятаться. Он добавил, что подобные инциденты происходили и в соседних сёлах.