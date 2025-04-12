Отступавшие боевики ВСУ убивали мирных жителей ДНР за отказ эвакуироваться
ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank
Во время отступления из Великой Новосёлки боевики Вооружённых сил Украины убивали мирных жителей Донецкой Народной Республики. Людей расстреливали за то, что подозревали в лояльности к российским войскам. О зверствах ВСУ рассказал житель посёлка Дмитрий.
«Были случаи, что ВСУ убили мирных граждан из-за злобы к тому, что те ожидали Российскую Федерацию. Нескольких человек расстреляли», — сообщил житель Великой Новосёлки ТАСС.
Дмитрий отметил, что на его улице расстреляли двоих человек. На соседней улице убили ещё несколько мирных жителей. Мужчина сумел спрятаться. Он добавил, что подобные инциденты происходили и в соседних сёлах.
Ранее эвакуированная из Суджи женщина рассказала, как ВСУ травили мирных жителей газом. Боевики даже обстреливали подвалы, где пытались укрыться пожилые люди.