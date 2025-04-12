Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 03:49

Отступавшие боевики ВСУ убивали мирных жителей ДНР за отказ эвакуироваться

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Во время отступления из Великой Новосёлки боевики Вооружённых сил Украины убивали мирных жителей Донецкой Народной Республики. Людей расстреливали за то, что подозревали в лояльности к российским войскам. О зверствах ВСУ рассказал житель посёлка Дмитрий.

«Были случаи, что ВСУ убили мирных граждан из-за злобы к тому, что те ожидали Российскую Федерацию. Нескольких человек расстреляли»,сообщил житель Великой Новосёлки ТАСС.

«Живы благодаря ему»: Прихожане рассказали о подвиге иеромонаха при зверствах ВСУ в Судже
«Живы благодаря ему»: Прихожане рассказали о подвиге иеромонаха при зверствах ВСУ в Судже

Дмитрий отметил, что на его улице расстреляли двоих человек. На соседней улице убили ещё несколько мирных жителей. Мужчина сумел спрятаться. Он добавил, что подобные инциденты происходили и в соседних сёлах.

Ранее эвакуированная из Суджи женщина рассказала, как ВСУ травили мирных жителей газом. Боевики даже обстреливали подвалы, где пытались укрыться пожилые люди.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar