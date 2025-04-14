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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 09:51

Российские бойцы полностью контролируют все дороги к Горнальскому монастырю

ВС РФ взяли под огневой контроль дороги до Горнальского монастыря под Курском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Бойцам Российской армии в Курской области удалось взять под огневой контроль все дороги, которые идут к Горнальскому Свято-Николаевскому мужскому монастырю. Об этом рассказал начальник артиллерии полка с позывным Мажор.

«Артиллерия совместно с беспилотной летательной авиацией [30-го мотосрелкового полка] полностью взяла под контроль все дороги, подходящие к данному монастырю», — сообщил боец.

Ранее украински солдаты убили своего бойца за разговоры с ВС РФ о сдаче в плен. Также были ранены другие украинские военные, которые хотели сдаться российским бойцам. Напомним, что три роты ВСУ засели в этом монастыре в начале апреля и стали стягивать туда силы через подземный лаз. Бойцам ВС РФ удалось замуровать украинских бойцов в этом монатсыре. Перед российскими бойцами поставлена важная задача — сохранить монастырь, избегая прямого штурма исторического здания.

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Полина Никифорова
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