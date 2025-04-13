Засевшие в курском монастыре солдаты ВСУ убили офицера, который договаривался о сдаче в плен

Украинские военные убили своего сослуживца после того, как он вышел на связь с силами РФ из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает неофициальная пресс-служба группировки «Север» ВС России.

По её данным, в начале апреля офицер 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ связался с российскими военными и начал переговоры о сдаче в плен бойцов ВСУ, которые находились на территории монастыря.

Спустя несколько дней офицера убили. Также были ранены другие украинские военные, которые хотели сдаться в плен.