Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 апреля, 20:33

Засевшие в курском монастыре солдаты ВСУ убили офицера, который договаривался о сдаче в плен

СВ: Бойцы ВСУ убили в горнальском монастыре офицера за переговоры с РФ о плене

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Украинские военные убили своего сослуживца после того, как он вышел на связь с силами РФ из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает неофициальная пресс-служба группировки «Север» ВС России.

По её данным, в начале апреля офицер 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ связался с российскими военными и начал переговоры о сдаче в плен бойцов ВСУ, которые находились на территории монастыря.

Спустя несколько дней офицера убили. Также были ранены другие украинские военные, которые хотели сдаться в плен.

ВСУ бросили все силы, чтобы удержать последний крупный населённый пункт в Курской области
ВСУ бросили все силы, чтобы удержать последний крупный населённый пункт в Курской области

Напомним, ранее сообщалось, что ВС РФ буквально замуровали силы ВСУ на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале, заблокировав все выходы из него. Известно, что здание оснащено подземным ходом. Три роты ВСУ засели в этом монастыре в начале апреля и стали стягивать туда силы через подземный лаз. Горналь после освобождения Гуева оказался последним крупным населённым пунктом Курской области, находящимся под контролем ВСУ.

Никита Никонов
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