СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту уничтожения ВСУ станции «Суджа»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту повторного обстрела ВСУ газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской, в результате которого объект был полностью уничтожен. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Пожар на ГИС «Суджа» после удара ВСУ. Видео © Минобороны России
«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.
Следствию удалось установить, что 28 марта 2025 года украинские военные, которые вторглись на территорию России, повторно обстреляли станцию. В результате объект полностью уничтожен, указали в СКР.
Следствие намерено установить и привлечь к ответственности всех причастных к преступлению.
Напомним, что в ночь на 21 марта ВСУ нанесли первый удар по ГИС «Суджа», что привело к возникновению пожара. В результате никто не пострадал. Утром 28 марта ВСУ нанесли двойной удар по станции. Минобороны РФ показало видео пожара на объекте и заявило, что он почти уничтожен. В Госдуме призвали к атакам в тройном масштабе после нападения ВСУ на ГИС «Суджа».
Напомним, что 18 марта президент России Владимир Путин поддержал идею США о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру противника на срок в 30 дней. Для подтверждения серьёзности намерений ВС РФ сбили свои же беспилотники, которые летели на украинские объекты. Однако сразу после этого Киев ударили по нефтебазе в Краснодарском крае. Украина постоянно саботирует договорённости, указывают в Минобороны РФ.
Минобороны России