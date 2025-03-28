СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту уничтожения ВСУ станции «Суджа»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту повторного обстрела ВСУ газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской, в результате которого объект был полностью уничтожен. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Пожар на ГИС «Суджа» после удара ВСУ. Видео © Минобороны России

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Следствию удалось установить, что 28 марта 2025 года украинские военные, которые вторглись на территорию России, повторно обстреляли станцию. В результате объект полностью уничтожен, указали в СКР.