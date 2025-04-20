На Украине не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь
«Страна.ua»: На Украине не зафиксировали атак в ночь пасхального перемирия
На Украине не зафиксировали воздушных атак в ночь пасхального перемирия. Обложка © Life.ru / Шедеврум
На Украине пасхальная ночь прошла без воздушных тревог, сообщило издание «Страна.ua».
Согласно публикации, в ночь на Пасху не было зарегистрировано ни одного воздушного удара. Командование Воздушных сил ВСУ после 22:00 субботы не объявляло о тревогах, что стало исключением на фоне предыдущих ночей. Также мониторинговые ресурсы украинских военных не фиксировали пуски ракет или беспилотников.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня на период празднования Пасхи — с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Владимир Зеленский сначала отказался от перемирия, но спустя три часа согласился. Как считают в Совфеде РФ, на него повлияли европейские лидеры. При этом в Херсонской области уже зафиксировали нарушение режима прекращение огня.