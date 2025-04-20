На Украине не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь

Согласно публикации, в ночь на Пасху не было зарегистрировано ни одного воздушного удара. Командование Воздушных сил ВСУ после 22:00 субботы не объявляло о тревогах, что стало исключением на фоне предыдущих ночей. Также мониторинговые ресурсы украинских военных не фиксировали пуски ракет или беспилотников.