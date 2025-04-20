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Регион
Опубликовано 20 апреля 2025, 01:40
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«Лёгкая победа Путина»: Как западные СМИ оценили пасхальное перемирие

WSJ назвал пасхальное перемирие лёгкой дипломатической победой Путина

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, вызвало широкий отклик в мировых СМИ. The Wall Street Journal охарактеризовала его как «лёгкую дипломатическую победу» для России, отмечая, что данный шаг был принят в ответ на угрозу США прекратить переговоры по Украине.

«Аналитики считают, что краткое предложение о прекращении огня — это лёгкая дипломатическая победа Путина», — говорится в материале.

Для The Guardian этот жест стал неожиданностью, но, как отмечается в публикации, не произвёл ожидаемого впечатления на Украину. В свою очередь, The New York Times подчёркивает, что перемирие может быть попыткой продемонстрировать администрации Дональда Трампа, что Россия готова к переговорам. В ООН заявили, что перемирие было «принято к сведению», а в Италии отметили важность каждого шага на пути к миру.

ЕС прокомментировал инициативу о пасхальном перемирии на Украине
ЕС прокомментировал инициативу о пасхальном перемирии на Украине

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня на период празднования Пасхи — с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Владимир Зеленский сначала отказался от перемирия, но спустя три часа согласился. Как считают в Совфеде РФ, на него повлияли европейские лидеры. При этом в Херсонской области уже зафиксировали нарушение режима прекращение огня.

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Тимур Хингеев
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