«Лёгкая победа Путина»: Как западные СМИ оценили пасхальное перемирие
WSJ назвал пасхальное перемирие лёгкой дипломатической победой Путина
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, вызвало широкий отклик в мировых СМИ. The Wall Street Journal охарактеризовала его как «лёгкую дипломатическую победу» для России, отмечая, что данный шаг был принят в ответ на угрозу США прекратить переговоры по Украине.
«Аналитики считают, что краткое предложение о прекращении огня — это лёгкая дипломатическая победа Путина», — говорится в материале.
Для The Guardian этот жест стал неожиданностью, но, как отмечается в публикации, не произвёл ожидаемого впечатления на Украину. В свою очередь, The New York Times подчёркивает, что перемирие может быть попыткой продемонстрировать администрации Дональда Трампа, что Россия готова к переговорам. В ООН заявили, что перемирие было «принято к сведению», а в Италии отметили важность каждого шага на пути к миру.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня на период празднования Пасхи — с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Владимир Зеленский сначала отказался от перемирия, но спустя три часа согласился. Как считают в Совфеде РФ, на него повлияли европейские лидеры. При этом в Херсонской области уже зафиксировали нарушение режима прекращение огня.