ЕС прокомментировал инициативу о пасхальном перемирии на Украине
РИАН: В ЕС заявили о необходимости фактического прекращения огня на Украине
Флаги ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Еврокомиссия отреагировала на объявление президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия на Украине. Официальные лица заявили о необходимости увидеть фактическое прекращение огня и шаги к долгосрочному урегулированию конфликта.
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер подчеркнула, что Россия может остановить военные действия немедленно.
«Сначала нам нужно увидеть фактическое прекращение конфликта и чёткие действия для длительного прекращения огня. Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно захочет», — заявила Хиппер РИА «Новости».
В Еврокомиссии добавили, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня на период празднования Пасхи — с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Режим должен был вступить в силу при условии аналогичных действий со стороны Украины. Анонс вызвал неоднозначную реакцию в западных СМИ. The Guardian отметила, что заявление Путина стало «проверкой» готовности Киева к миру. Dagbladet назвала инициативу «неожиданной». Однако глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил о нарушениях перемирия со стороны ВСУ, в частности, обстрелах Алёшек, Голой Пристани и Каховки. При этом Сальдо отметил, что на некоторых участках фронта боевые действия прекратились.