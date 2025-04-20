В Греции напомнили о предыдущих попытках перемирия на Украине
AMNA: Попытки перемирия на праздники на Украине предпринимались дважды
Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Попытки установить перемирие в связи с христианскими праздниками на Украине не приносили успеха, несмотря на несколько инициатив, начиная с февраля 2022 года. Об этом сообщает греческое агентство АМНА.
«Попытки реализовать прекращение огня на Украине предпринимались уже дважды, но безуспешно, с начала конфликта в феврале 2022 года», — говорится в статье.
Агентство напомнило о двух предыдущих попытках договориться о прекращении огня в дни праздников. Первая из них была предпринята в апреле 2022 года по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Однако Москва отклонила предложение, считая, что это даст украинским войскам шанс на перегруппировку.
Вторая попытка, уже с участием духовного лидера Русской православной церкви Кирилла, была сделана в январе 2023 года на Рождество. Тогда Россия объявила 36-часовое перемирие, но Украина восприняла его как ловушку, что привело к возобновлению боевых действий.
Ранее президент России Владимир Путин, выслушав доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о положении на линии фронта, объявил о введении пасхального перемирия. С 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля российские войска приостанавливают все боевые действия. Киев уже отреагировал на предложение о перемирии. Сначала Владимир Зеленский фактически отклонил предложение, что вызвало жёсткую критику на Западе. Однако через три часа он заявил о своём согласии. Вместе с тем военкоры и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщили, что ВСУ уже нарушили перемирие. По словам главы региона, украинские войска атаковали три населённых пункта. Вместе с тем на некоторых участках фронта воцарилась тишина, отметил Сальдо.