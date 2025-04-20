В Греции напомнили о предыдущих попытках перемирия на Украине

Попытки установить перемирие в связи с христианскими праздниками на Украине не приносили успеха, несмотря на несколько инициатив, начиная с февраля 2022 года. Об этом сообщает греческое агентство АМНА.

«Попытки реализовать прекращение огня на Украине предпринимались уже дважды, но безуспешно, с начала конфликта в феврале 2022 года», — говорится в статье.

Агентство напомнило о двух предыдущих попытках договориться о прекращении огня в дни праздников. Первая из них была предпринята в апреле 2022 года по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Однако Москва отклонила предложение, считая, что это даст украинским войскам шанс на перегруппировку.