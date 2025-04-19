«Надеемся, что здравый смысл возобладает»: Москалькова оценила готовность Киева пойти на перемирие

В России очень надеются, что здравый смысл на Украине возобладает и Киев пойдёт на пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в разговоре с Life.ru заявила уполномоченный по правам человека в РФ Tатьяна Москалькова.

«Мы очень надеемся, что здравый смысл возобладает. И ради украинских семей, ради тех родных и близких, которые ждут возвращения и спасения своих людей. Конечно, они просто обязаны поддержать эту инициативу», — сказала Москалькова перед пасхальным богослужением в храме Христа Спасителя.