«Чуда не произошло»: ВСУ вновь нарушили перемирие и атаковали населённый пункт в ЛНР

В ЛНР зафиксировали нарушение пасхального перемирия со стороны Украины. Прошедшей ночью ВСУ обстреляли пригород Кременной. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Пасхального чуда со стороны укронацистов не произошло! В ЛНР ночные обстрелы пригорода Кременной. Сообщения о нарушениях со стороны ВСУ продолжают поступать», — написал он в своём телеграм-канале.