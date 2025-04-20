«Чуда не произошло»: ВСУ вновь нарушили перемирие и атаковали населённый пункт в ЛНР
Посол Мирошник: ВСУ атаковали населённый пункт Кременная в ЛНР
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В ЛНР зафиксировали нарушение пасхального перемирия со стороны Украины. Прошедшей ночью ВСУ обстреляли пригород Кременной. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Пасхального чуда со стороны укронацистов не произошло! В ЛНР ночные обстрелы пригорода Кременной. Сообщения о нарушениях со стороны ВСУ продолжают поступать», — написал он в своём телеграм-канале.
Он также заявил, что удары со стороны ВСУ были зафиксированы в ДНР и Херсонской области.
Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удары по населённому пункту Горловка в ДНР. Напомним, с 18:00 вчерашнего дня по указу главы государства Владимира Путина объявлено пасхальное перемирие, которое продлится до 00:00 21 апреля. Однако Киев, несмотря на согласие, продолжает нарушать условия.