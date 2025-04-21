Пасхальное перемирие на Украине закончилось в полночь 21 апреля
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Пасхальное перемирие, которое президент России Владимир Путин объявил 19 апреля, завершилось в полночь 21 апреля.
Напомним, ВСУ, несмотря на согласие Владимира Зеленского приостановить удары, активно нарушали пасхальное перемирие. Так, они семь раз за сутки обстреляли Горловку в ДНР кассетными снарядами, а также атаковали Донецк, ЛНР и Белгородскую область. При этом Зеленский предложил продлить на 30 дней формат перемирия без ударов по инфраструктуре. Госдеп также выступил за продление режима прекращения огня, на что ответили в МИД РФ. Там заявили, что Киев нарушал перемирие как раз американскими ракетами HIMARS.