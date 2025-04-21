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Регион
Опубликовано 20 апреля 2025, 21:02
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Пасхальное перемирие на Украине закончилось в полночь 21 апреля

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Пасхальное перемирие, которое президент России Владимир Путин объявил 19 апреля, завершилось в полночь 21 апреля.

В Кремле ответили на вопрос, будет ли Путин продлевать пасхальное перемирие
В Кремле ответили на вопрос, будет ли Путин продлевать пасхальное перемирие

Напомним, ВСУ, несмотря на согласие Владимира Зеленского приостановить удары, активно нарушали пасхальное перемирие. Так, они семь раз за сутки обстреляли Горловку в ДНР кассетными снарядами, а также атаковали Донецк, ЛНР и Белгородскую область. При этом Зеленский предложил продлить на 30 дней формат перемирия без ударов по инфраструктуре. Госдеп также выступил за продление режима прекращения огня, на что ответили в МИД РФ. Там заявили, что Киев нарушал перемирие как раз американскими ракетами HIMARS.

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Никита Никонов
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