В Кремле ответили на вопрос, будет ли Путин продлевать пасхальное перемирие
Песков: Путин не давал приказа о продлении пасхального перемирия
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Срок действия объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия истекает в полночь, 20 апреля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также добавил, что президент не давал указаний о продлении перемирия.
«Иных команд не было», — ответил Песков на вопрос ТАСС, может ли глава государства продлить пасхальное перемирие после его завершения.
Напомним, о введении 30-часового режима прекращения огня, действовавшего с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля, Путин объявил в субботу — в преддверии Пасхи — на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
Ранее Life.ru писал, что несмотря на пасхальное перемирие ВСУ предприняли попытки атаковать ДНР, а также населённые пункты в ЛНР и Херсонской области. В ночь на 20 апреля украинские военные запустили в сторону РФ 48 беспилотников самолётного типа. Кроме того, было произведено 444 обстрела позиций российских военных.