В Кремле ответили на вопрос, будет ли Путин продлевать пасхальное перемирие

Срок действия объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия истекает в полночь, 20 апреля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также добавил, что президент не давал указаний о продлении перемирия.

«Иных команд не было», — ответил Песков на вопрос ТАСС, может ли глава государства продлить пасхальное перемирие после его завершения.