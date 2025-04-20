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Регион
Опубликовано 20 апреля 2025, 15:59
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В Кремле ответили на вопрос, будет ли Путин продлевать пасхальное перемирие

Песков: Путин не давал приказа о продлении пасхального перемирия

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Срок действия объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия истекает в полночь, 20 апреля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также добавил, что президент не давал указаний о продлении перемирия.

«Иных команд не было», — ответил Песков на вопрос ТАСС, может ли глава государства продлить пасхальное перемирие после его завершения.

Напомним, о введении 30-часового режима прекращения огня, действовавшего с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля, Путин объявил в субботу — в преддверии Пасхи — на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

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Ранее Life.ru писал, что несмотря на пасхальное перемирие ВСУ предприняли попытки атаковать ДНР, а также населённые пункты в ЛНР и Херсонской области. В ночь на 20 апреля украинские военные запустили в сторону РФ 48 беспилотников самолётного типа. Кроме того, было произведено 444 обстрела позиций российских военных.

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Ольга Сливченко
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