Сотни ударов по России и жертвы: Стало известно, как Киев «соблюдал» перемирие на Пасху
Минобороны: ВСУ после перемирия 444 раза обстреляли позиции ВС РФ
Украинские войска, несмотря на объявленное перемирие, более 400 раз атаковали позиции российских сил и нанесли свыше 900 ударов с использованием беспилотников, сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, ВСУ провели 444 обстрела из артиллерии и миномётов, а также совершили 900 атак дронами, включая сброс боеприпасов. В приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей зафиксировано 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и 7 сбросов боеприпасов.
В Минобороны подчеркнули, что в результате этих действий есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждены гражданские объекты.
Напомним, с 18:00 вчерашнего дня по указу главы государства Владимира Путина объявлено пасхальное перемирие, которое продлится до 00:00 21 апреля. Киев перемирие не соблюдал. Так, удары были зафиксированы в Херсонской области, ДНР и ЛНР. На Украине, тем временем, не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь.