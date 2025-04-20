Сотни ударов по России и жертвы: Стало известно, как Киев «соблюдал» перемирие на Пасху

Украинские войска, несмотря на объявленное перемирие, более 400 раз атаковали позиции российских сил и нанесли свыше 900 ударов с использованием беспилотников, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ провели 444 обстрела из артиллерии и миномётов, а также совершили 900 атак дронами, включая сброс боеприпасов. В приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей зафиксировано 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и 7 сбросов боеприпасов.