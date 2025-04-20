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Регион
Опубликовано 20 апреля 2025, 09:28
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Сотни ударов по России и жертвы: Стало известно, как Киев «соблюдал» перемирие на Пасху

Минобороны: ВСУ после перемирия 444 раза обстреляли позиции ВС РФ

Украинские войска, несмотря на объявленное перемирие, более 400 раз атаковали позиции российских сил и нанесли свыше 900 ударов с использованием беспилотников, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ провели 444 обстрела из артиллерии и миномётов, а также совершили 900 атак дронами, включая сброс боеприпасов. В приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей зафиксировано 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и 7 сбросов боеприпасов.

В Минобороны подчеркнули, что в результате этих действий есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждены гражданские объекты.

Напомним, с 18:00 вчерашнего дня по указу главы государства Владимира Путина объявлено пасхальное перемирие, которое продлится до 00:00 21 апреля. Киев перемирие не соблюдал. Так, удары были зафиксированы в Херсонской области, ДНР и ЛНР. На Украине, тем временем, не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь.

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Оксана Попова
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