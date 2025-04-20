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Опубликовано 20 апреля 2025, 09:16

Армия России в зоне СВО строго соблюдала режим прекращения огня

Минобороны: Российская армия соблюдала пасхальное перемирие

Российская армия соблюдала пасхальное перемирие. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российская армия соблюдала пасхальное перемирие. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские войска, следуя распоряжению президента РФ Владимира Путина, неукоснительно соблюдали режим прекращения огня в зоне СВО, начиная с 18:00 мск 19 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что все воинские группировки чётко выполняли приказ верховного главнокомандующего, воздерживаясь от боевых действий и удерживая занятые ранее позиции.

Напомним, с 18:00 вчерашнего дня по указу главы государства Владимира Путина объявлено пасхальное перемирие, которое продлится до 00:00 21 апреля. Однако Киев, несмотря на согласие, продолжает нарушать условия. Так, удары были зафиксированы в Херсонской области, ДНР и ЛНР. На Украине, тем временем, не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь.

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Оксана Попова
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