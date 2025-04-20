Армия России в зоне СВО строго соблюдала режим прекращения огня

Российские войска, следуя распоряжению президента РФ Владимира Путина, неукоснительно соблюдали режим прекращения огня в зоне СВО, начиная с 18:00 мск 19 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что все воинские группировки чётко выполняли приказ верховного главнокомандующего, воздерживаясь от боевых действий и удерживая занятые ранее позиции.