В МИД РФ ответили США на призыв продлить перемирие на Украине, которое Киев нарушил ударами HIMARS
Захарова: ВСУ использовали HIMARS для нарушения пасхального перемирия
Здание МИД РФ. Фото © Life.ru
ВСУ использовали американскую ракетную систему залпового огня HIMARS для нарушения пасхального перемирия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Госдепартамент США выразил надежду на продление режима прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи. Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось», — написала Захарова в телеграм-канале, отметив, что ВСУ использовали HIMARS для ударов по РФ во время перемирия.
Представитель МИД РФ добавила, что это закономерность, а не случайность, ведь Киев прицельно бил по энергетической инфраструктуре РФ и во время моратория на удары по объектам ТЭК.
Напомним, ранее Госдеп США выступил за продление пасхального перемирия на Украине. Срок действия режима прекращения огня, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным истекает в полночь, 21 апреля. Глава государства не давал указаний о продлении перемирия. Тем временем ВСУ, несмотря на согласие Владимира Зеленского приостановить удары, активно нарушают договорённость. Так, они уже седьмой раз за сутки обстреляли Горловку в ДНР кассетными снарядами, наплевав на пасхальную тишину.