В МИД РФ ответили США на призыв продлить перемирие на Украине, которое Киев нарушил ударами HIMARS

ВСУ использовали американскую ракетную систему залпового огня HIMARS для нарушения пасхального перемирия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Госдепартамент США выразил надежду на продление режима прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи. Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось», — написала Захарова в телеграм-канале, отметив, что ВСУ использовали HIMARS для ударов по РФ во время перемирия.

Представитель МИД РФ добавила, что это закономерность, а не случайность, ведь Киев прицельно бил по энергетической инфраструктуре РФ и во время моратория на удары по объектам ТЭК.