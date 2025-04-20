Несмотря на пасхальное перемирие утром 20 апреля была предпринята попытка прорыва границы в Белгородской области со стороны ВСУ. Российский разведывательный беспилотный аппарат засёк движение штурмовых подразделений украинской армии в направлении Поповки Краснояружского района. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Северный ветер», который связывают с группировкой войск «Север».

Источник утверждает, что прорыв на территорию России не мог быть осуществлён по собственной воле бойцов ВСУ.

«Сейчас не имеет особого значения, чей приказ выполняли эти штурмовики. Даже если эта инициатива принадлежит главарю украинских формирований на направлении Ширяеву, это не отменяет факта срыва перемирия», — говорится в сообщении.