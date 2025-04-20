В период перемирия зафиксированы попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область
«Северный ветер»: ВСУ попытались совершить прорыв на границе Белгородской области
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Несмотря на пасхальное перемирие утром 20 апреля была предпринята попытка прорыва границы в Белгородской области со стороны ВСУ. Российский разведывательный беспилотный аппарат засёк движение штурмовых подразделений украинской армии в направлении Поповки Краснояружского района. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Северный ветер», который связывают с группировкой войск «Север».
Источник утверждает, что прорыв на территорию России не мог быть осуществлён по собственной воле бойцов ВСУ.
«Сейчас не имеет особого значения, чей приказ выполняли эти штурмовики. Даже если эта инициатива принадлежит главарю украинских формирований на направлении Ширяеву, это не отменяет факта срыва перемирия», — говорится в сообщении.
Такие действия украинской стороны, как отметили в канале, демонстрируют утрату контроля центральных властей в Киеве над своими войсками и указывают на острую потребность в формировании многокилометровой буферной зоны по всей протяжённости российской границы.
Напомним, с 18:00 19 апреля было объявлено пасхальное перемирие, которое продлится до 00:00 21 апреля. Однако украинская сторона проигнорировала призыв к прекращению огня и нанесла удары по мирной инфраструктуре в Херсонской области, ДНР и ЛНР.