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Опубликовано 20 апреля 2025, 14:14

В Минобороны рассказали о поражении пунктов размещения ВСУ до начала перемирия

ВС РФ до начала пасхального перемирия поразили подразделения ВСУ в 87 районах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Перед началом пасхального перемирия российские войска нанесли удары по временным позициям украинской армии в 87 районах, а средства ПВО обезвредили 88 вражеских дронов. Об этом сообщает Минобороны России.

В сообщении ведомства говорится, что оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ до вступления в силу перемирия нанесли удары по временным позициям украинских вооружённых формирований в 87 районах. Кроме того, средства ПВО сбили 88 беспилотных летательных аппаратов, а также уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM и снаряд HIMARS.

В Минобороны подчеркнули, что все российские военные группировки с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на своих прежних позициях в зоне проведения СВО.

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Ранее Life.ru сообщал, что до начала пасхального перемирия ВСУ потеряли 422 бойцов в зоне действия «Центра». Группировка войск заняла более выгодные позиции и обезвредила противников.

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Алиса Хуссаин
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