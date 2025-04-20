В Минобороны рассказали о поражении пунктов размещения ВСУ до начала перемирия
ВС РФ до начала пасхального перемирия поразили подразделения ВСУ в 87 районах
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Перед началом пасхального перемирия российские войска нанесли удары по временным позициям украинской армии в 87 районах, а средства ПВО обезвредили 88 вражеских дронов. Об этом сообщает Минобороны России.
В сообщении ведомства говорится, что оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ до вступления в силу перемирия нанесли удары по временным позициям украинских вооружённых формирований в 87 районах. Кроме того, средства ПВО сбили 88 беспилотных летательных аппаратов, а также уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM и снаряд HIMARS.
В Минобороны подчеркнули, что все российские военные группировки с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на своих прежних позициях в зоне проведения СВО.
Ранее Life.ru сообщал, что до начала пасхального перемирия ВСУ потеряли 422 бойцов в зоне действия «Центра». Группировка войск заняла более выгодные позиции и обезвредила противников.