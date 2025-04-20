До начала перемирия ВСУ потеряли более 420 бойцов в зоне действия «Центра»
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До начала прекращения огня в субботу, группировка войск «Центр» улучшила своё тактическое положение, заняв более выгодные рубежи. Министерство обороны РФ сообщает, что потери ВСУ составили более 420 человек.
В сообщении говорится, что ВС РФ нанесли удары по позициям механизированной, штурмовой, егерской бригад, а также бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Успеновка, Зверево, Надеждинка, Красноармейск, Петровское и Новопавловка в ДНР.
В результате боёв противник потерял свыше 420 солдат, три единицы бронетехники, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Ранее Life. ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в субботу, которое продлится до 00:00 мск 21 апреля. Однако Киев нарушил условия и продолжил атаку. За последние сутки украинская армия обстреляла Донецк, населённые пункты в ЛНР и ударила по Херсонской области. ВСУ осуществили более 400 атак на позиции российских войск и провели свыше 900 ударов с применением беспилотных летательных аппаратов.