До начала прекращения огня в субботу, группировка войск «Центр» улучшила своё тактическое положение, заняв более выгодные рубежи. Министерство обороны РФ сообщает, что потери ВСУ составили более 420 человек.

В сообщении говорится, что ВС РФ нанесли удары по позициям механизированной, штурмовой, егерской бригад, а также бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Успеновка, Зверево, Надеждинка, Красноармейск, Петровское и Новопавловка в ДНР.