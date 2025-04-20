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Регион
Опубликовано 20 апреля 2025, 10:51
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«Личное послание Путину»: Американский конгрессмен подписал снаряд ВСУ перед атакой на РФ

Конгрессмен Фитцпатрик подписал украинский снаряд перед атакой на РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик посетил украинские войска, дислоцированные вблизи российской границы, и оставил надпись на артиллерийском снаряде ВСУ. В своём аккаунте в социальной сети X он заявил, что это «послание» адресовано президенту России Владимиру Путину, и выразил уверенность в его «точном попадании». Пост был опубликован вечером 18 апреля.

Кадры подписания конгрессменом снаряда. Видео © Х / repbrianfitz

«Для меня было большой честью доставить очень «личное» послание Владимиру Путину с передовой войны у российской границы», — написал Фитцпатрик.

Он также проинформировал о своей встрече с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком, в ходе которой обсуждалось продвижение украинских законопроектов и укрепление сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

За последние сутки ВСУ атаковали населённые пункты в ЛНР, ДНР и Херсонской области, несмотря на согласование пасхального перемирия, которое должно было продлиться с (18:00) 19 апреля по (00:00) 21 апреля. Кроме того, ВСУ более 400 раз атаковали позиции российских сил и нанесли свыше 900 ударов с использованием БПЛА.


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Ольга Сливченко
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