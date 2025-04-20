«Личное послание Путину»: Американский конгрессмен подписал снаряд ВСУ перед атакой на РФ
Конгрессмен Фитцпатрик подписал украинский снаряд перед атакой на РФ
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Конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик посетил украинские войска, дислоцированные вблизи российской границы, и оставил надпись на артиллерийском снаряде ВСУ. В своём аккаунте в социальной сети X он заявил, что это «послание» адресовано президенту России Владимиру Путину, и выразил уверенность в его «точном попадании». Пост был опубликован вечером 18 апреля.
Кадры подписания конгрессменом снаряда. Видео © Х / repbrianfitz
«Для меня было большой честью доставить очень «личное» послание Владимиру Путину с передовой войны у российской границы», — написал Фитцпатрик.
Он также проинформировал о своей встрече с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком, в ходе которой обсуждалось продвижение украинских законопроектов и укрепление сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.
За последние сутки ВСУ атаковали населённые пункты в ЛНР, ДНР и Херсонской области, несмотря на согласование пасхального перемирия, которое должно было продлиться с (18:00) 19 апреля по (00:00) 21 апреля. Кроме того, ВСУ более 400 раз атаковали позиции российских сил и нанесли свыше 900 ударов с использованием БПЛА.