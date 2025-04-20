«Личное послание Путину»: Американский конгрессмен подписал снаряд ВСУ перед атакой на РФ

Конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик посетил украинские войска, дислоцированные вблизи российской границы, и оставил надпись на артиллерийском снаряде ВСУ. В своём аккаунте в социальной сети X он заявил, что это «послание» адресовано президенту России Владимиру Путину, и выразил уверенность в его «точном попадании». Пост был опубликован вечером 18 апреля.

Кадры подписания конгрессменом снаряда. Видео © Х / repbrianfitz

«Для меня было большой честью доставить очень «личное» послание Владимиру Путину с передовой войны у российской границы», — написал Фитцпатрик.