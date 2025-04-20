В МИД РФ заявили, что Киев не способен даже на 30-часовое перемирие

Удары со стороны ВСУ по населённым пунктам ЛНР, ДНР и Херсонской области во время пасхального перемирия доказывают, что власти Киева не способны гарантировать прекращение огня даже на 30 часов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире «Соловьёв Live».

«Киев пытался забыть про 30-дневный режим прекращения огня по энергообъектам, а сейчас — 30-часовое перемирие — как-то очень тяжело, потому что они буквально на протяжении прошлой недели всё время пытались вспомнить о том, как настойчиво предлагали ввести такой режим прекращения огня, но никогда его не выполняли», — сказал дипломат.