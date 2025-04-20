В МИД РФ заявили, что Киев не способен даже на 30-часовое перемирие
Мирошник: Украина показала, что не способна даже на 30 часов прекратить огонь
Боец ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals
Удары со стороны ВСУ по населённым пунктам ЛНР, ДНР и Херсонской области во время пасхального перемирия доказывают, что власти Киева не способны гарантировать прекращение огня даже на 30 часов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире «Соловьёв Live».
«Киев пытался забыть про 30-дневный режим прекращения огня по энергообъектам, а сейчас — 30-часовое перемирие — как-то очень тяжело, потому что они буквально на протяжении прошлой недели всё время пытались вспомнить о том, как настойчиво предлагали ввести такой режим прекращения огня, но никогда его не выполняли», — сказал дипломат.
Мирошник выразил сомнение в способности Украины придерживаться перемирия. Он отметил отсутствие примеров успешных и устойчивых прекращений огня, инициированных или поддержанных украинской стороной. По его словам, Киев систематически нарушал Минские договорённости из-за влияния радикальных сил, не заинтересованных в мирном урегулировании, что, по его мнению, стало закономерностью.
Напомним, за последние сутки ВСУ атаковали населённые пункты в ЛНР, ДНР и Херсонской области, несмотря на согласование пасхального перемирия, которое должно было продлиться с (18:00) 19 апреля по (00:00) 21 апреля.