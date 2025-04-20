Перемирие по-киевски: ВСУ седьмой раз за сутки обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ за сутки совершили семь атак на Горловку в ДНР, несмотря на пасхальное перемирие. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Согласно опубликованным данным, населенные пункты Дылеевка и Горловка подверглись обстрелу из артиллерии калибра 155 мм. Обстрелы были зарегистрированы в 19:05 и 20:10 по московскому времени.

До этого сегодня ВСУ сегодня шесть раз обстреляли Горловку, начиная с 06:30 мск, выпустив 20 снарядов калибра 155 мм и применив кассетные боеприпасы. В 14:35 мск Никитовский район Горловки был атакован дроном-камикадзе.