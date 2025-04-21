Армия России обрушила на Украину комбинированный удар после завершения пасхального перемирия
ВС РФ провели массированную комбинированную атаку по целям на Украине
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Российские Вооружённые силы атаковали цели на украинской территории, нанеся по ним массированный комбинированный удар. Об этом сообщила пресс-служба проекта «Военный обозреватель» у себя в соцсетях.
Армия России использовала баллистические ракеты и дроны-камикадзе «Герань-2» в ходе своей атаки. Грохот от взрывов раздался в Киеве, Днепропетровске, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.
Напомним, что объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие закончилось в ночь на 21 апреля. Пресс-секретарь российского лидера Песков отметил, что глава государства не давал указаний по продлению режима прекращения огня.