Путин оценил итоги пасхального перемирия

Россия наблюдала снижение боевой активности ВСУ во время пасхального перемирия, но было зафиксировано более 5 тысяч атак. Об этом заявил президент России Владимир Путин после вручения премии «Служение» на полях муниципального форума в Национальном центре «Россия».

«В целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника. Это оценки, в том числе и командующих группировок наших. Тем не менее почти 5 000 нарушений было, 4 900, из них 6 атак и 90 попыток ударов БПЛА самолётного типа», — отметил Путин, добавив, что Москва приветствует снижение боевой активности и «готова посмотреть в будущее».