ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 апреля 2025, 13:43

Путин оценил итоги пасхального перемирия

Путин: РФ наблюдала снижение активности ВСУ во время перемирия

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Россия наблюдала снижение боевой активности ВСУ во время пасхального перемирия, но было зафиксировано более 5 тысяч атак. Об этом заявил президент России Владимир Путин после вручения премии «Служение» на полях муниципального форума в Национальном центре «Россия».

«В целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника. Это оценки, в том числе и командующих группировок наших. Тем не менее почти 5 000 нарушений было, 4 900, из них 6 атак и 90 попыток ударов БПЛА самолётного типа», — отметил Путин, добавив, что Москва приветствует снижение боевой активности и «готова посмотреть в будущее».

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда хорошо относится к перемириям, поэтому и выступила с предложением прекратить огонь на Пасху. Москва надеется, что украинская сторона тоже положительно относится к мирным инициативам.

«Ему не куличи подвозили»: Полковник раскрыл, что сделал Зеленский во время пасхального перемирия
«Ему не куличи подвозили»: Полковник раскрыл, что сделал Зеленский во время пасхального перемирия

Напомним, с 18:00 19 апреля Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлилось до 00:00 21 апреля. Киевский режим прекращения огня не соблюдал: он был нарушен ВСУ почти 5 тысяч раз. На Украине тем временем не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar