Путин оценил итоги пасхального перемирия
Путин: РФ наблюдала снижение активности ВСУ во время перемирия
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Россия наблюдала снижение боевой активности ВСУ во время пасхального перемирия, но было зафиксировано более 5 тысяч атак. Об этом заявил президент России Владимир Путин после вручения премии «Служение» на полях муниципального форума в Национальном центре «Россия».
«В целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника. Это оценки, в том числе и командующих группировок наших. Тем не менее почти 5 000 нарушений было, 4 900, из них 6 атак и 90 попыток ударов БПЛА самолётного типа», — отметил Путин, добавив, что Москва приветствует снижение боевой активности и «готова посмотреть в будущее».
Глава государства подчеркнул, что Россия всегда хорошо относится к перемириям, поэтому и выступила с предложением прекратить огонь на Пасху. Москва надеется, что украинская сторона тоже положительно относится к мирным инициативам.
Напомним, с 18:00 19 апреля Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлилось до 00:00 21 апреля. Киевский режим прекращения огня не соблюдал: он был нарушен ВСУ почти 5 тысяч раз. На Украине тем временем не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь.