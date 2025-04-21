«Ему не куличи подвозили»: Полковник раскрыл, что сделал Зеленский во время пасхального перемирия
Полковник Тимошенко: Зеленский во время перемирия сделал всё, что не нужно
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский во время пасхального перемирия сделал всё, что не нужно было: ВСУ продолжали обстрелы и пытались вторгнуться в Белгородскую область. Об этом в беседе с Life.ru заявил полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко. Он не исключил, что за полтора дня «тишины» противник провёл ротацию войск и подвоз боеприпасов.
Зеленский получил сутки с лишним на ротацию войск, подвоз боеприпасов и вооружения. Явно ему не куличи подвезли. Также противник попытался влезть в Белгородскую область, и они получили по соплям. В общем, всё, что делать не нужно было, если он хочет мира, он сделал. Зеленский не хочет мира, Европа не хочет мира. Так кто же агрессор? Это что, мы сами убиваем своих людей на территории Курской, Белгородской областей, на Брянщине? Нет, понятно любому идиоту, даже если он носит в кармане паспорт европейской страны.
Полковник подчеркнул, что правду России, в том числе по соблюдению пасхального перемирия, Запад либо игнорирует, либо искажает.
Напомним, с 18:00 19 апреля Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлилось до 00:00 21 апреля. Киевский режим прекращения огня не соблюдал: он был нарушен ВСУ почти 5 тысяч раз. На Украине тем временем не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь. Объявленное президентом РФ пасхальное перемирие закончилось в ночь на 21 апреля, и ВС РФ приступили к нанесению ударов по объектам противника.