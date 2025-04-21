Зеленский получил сутки с лишним на ротацию войск, подвоз боеприпасов и вооружения. Явно ему не куличи подвезли. Также противник попытался влезть в Белгородскую область, и они получили по соплям. В общем, всё, что делать не нужно было, если он хочет мира, он сделал. Зеленский не хочет мира, Европа не хочет мира. Так кто же агрессор? Это что, мы сами убиваем своих людей на территории Курской, Белгородской областей, на Брянщине? Нет, понятно любому идиоту, даже если он носит в кармане паспорт европейской страны.