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Регион
Опубликовано 21 апреля 2025, 07:57
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Минобороны доложило о мощных ударах по Украине после завершения пасхального перемирия

Минобороны: ВС РФ возобновили боевые действия после пасхального перемирия

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российская армия возобновила наступательные действия в рамках спецоперации после окончания пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С окончанием действия перемирия ВС РФ продолжили проведение специальной военной операции», — сказано в сводке ведомства.

В министерстве обороны также указали, что ВС РФ строго соблюдали режим пасхального перемирия и не проводили наступательных операций, закрепившись на ранее занятых позициях. В МО сообщили об ударах по живой силе и технике бригады теробороны ВСУ в районе населённого пункта Хмелевка Сумской области, формированиям механизированной бригады ВСУ в районе Купянска Харьковской области, а также Щербиновки, Яблоновки и Константиновки в ДНР.

Армия России обрушила на Украину комбинированный удар после завершения пасхального перемирия
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Напомним, что Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. В ночь на Пасху на Украине не было зафиксировано ни одной атаки от ВС РФ, а вот ВСУ не чурались обстреливать позиции наших войск и объекты на российской территории.

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Владимир Озеров
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