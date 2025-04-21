Минобороны доложило о мощных ударах по Украине после завершения пасхального перемирия
Минобороны: ВС РФ возобновили боевые действия после пасхального перемирия
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Российская армия возобновила наступательные действия в рамках спецоперации после окончания пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С окончанием действия перемирия ВС РФ продолжили проведение специальной военной операции», — сказано в сводке ведомства.
В министерстве обороны также указали, что ВС РФ строго соблюдали режим пасхального перемирия и не проводили наступательных операций, закрепившись на ранее занятых позициях. В МО сообщили об ударах по живой силе и технике бригады теробороны ВСУ в районе населённого пункта Хмелевка Сумской области, формированиям механизированной бригады ВСУ в районе Купянска Харьковской области, а также Щербиновки, Яблоновки и Константиновки в ДНР.
Напомним, что Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. В ночь на Пасху на Украине не было зафиксировано ни одной атаки от ВС РФ, а вот ВСУ не чурались обстреливать позиции наших войск и объекты на российской территории.