Минобороны доложило о мощных ударах по Украине после завершения пасхального перемирия

Российская армия возобновила наступательные действия в рамках спецоперации после окончания пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Минобороны России.

В министерстве обороны также указали, что ВС РФ строго соблюдали режим пасхального перемирия и не проводили наступательных операций, закрепившись на ранее занятых позициях. В МО сообщили об ударах по живой силе и технике бригады теробороны ВСУ в районе населённого пункта Хмелевка Сумской области, формированиям механизированной бригады ВСУ в районе Купянска Харьковской области, а также Щербиновки, Яблоновки и Константиновки в ДНР.