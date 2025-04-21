Вышел на самого себя: Зеленский проговорился о нарушении пасхального перемирия

Военный корреспондент Александ Коц обратил внимание, что Владимир Зеленский признался в терроризме, а именно — в нарушении пасхального перемирия, сам того не заметив. Об этом журналист написал в телеграм-канале.

«Так бывает, когда в ходе расследования выходишь на себя. Зеленский, решив перехватить инициативу, предложил продолжить перемирие хотя бы в части дальнобойных дронов и ракет. И не бить по гражданским объектам», — говорится в тексте.