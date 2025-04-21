Вышел на самого себя: Зеленский проговорился о нарушении пасхального перемирия
Военкор Коц считает, что Зеленский невольно сознался в нарушении тишины на Пасху
ВСУ. Обложка © president.gov.ua
Военный корреспондент Александ Коц обратил внимание, что Владимир Зеленский признался в терроризме, а именно — в нарушении пасхального перемирия, сам того не заметив. Об этом журналист написал в телеграм-канале.
«Так бывает, когда в ходе расследования выходишь на себя. Зеленский, решив перехватить инициативу, предложил продолжить перемирие хотя бы в части дальнобойных дронов и ракет. И не бить по гражданским объектам», — говорится в тексте.
Коц напомнил, что Зеленский выступил с инициативой объявить перемирие на удары дальнобойными ракетами и дронами по гражданским объектам на 30 дней. Военкор отметил, что подобное предложение ясно означает тот факт, что ВСУ не прекращали обстрелы российской территории в Пасху, в частности мирной инфраструктуры.
Напомним, с 18:00 19 апреля президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлилось до 00:00 21 апреля. Киев режим прекращения огня не соблюдал. Вражеские удары наносились не только по позициям ВС РФ, но и по гражданским объектам. По данным Минобороны РФ, украинские военные 4 900 раз нарушили пасхальное перемирие, а также использовали 90 дронов для нанесения ударов. Утром 21 апреля российское военное ведомство доложило о мощных ударах по Украине после завершения пасхального перемирия.