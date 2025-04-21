Минобороны: ВСУ применили 90 дронов за время перемирия, 8 — вне зоны СВО

Украинские военнослужащие использовали 90 дронов самолётного в период действия пасхального перемирия с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля, в том числе восемь беспилотников ВСУ были запущены по объектам вне зоны СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.