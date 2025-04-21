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Опубликовано 21 апреля 2025, 08:08

Минобороны: ВСУ применили 90 дронов за время перемирия, 8 — вне зоны СВО

ВСУ. Обложка © president.gov.ua

ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Украинские военнослужащие использовали 90 дронов самолётного в период действия пасхального перемирия с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля, в том числе восемь беспилотников ВСУ были запущены по объектам вне зоны СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За время перемирия противник применил 90 БПЛА самолётного типа, из них вне зоны СВО — 8. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены», — уточнили в ведомстве.

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Напомним, с 18:00 19 апреля президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлилось до 00:00 21 апреля. Киев режим прекращения огня не соблюдал. Вражеские удары были зафиксированы в Херсонской области, ДНР и ЛНР. По данным Минобороны РФ, украинские военные 4 900 раз нарушили пасхальное перемирие. Удары наносились не только по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в Белгородской, Брянской, Курской областях и Крыму.

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Татьяна Миссуми
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