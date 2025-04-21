Минобороны: ВСУ применили 90 дронов за время перемирия, 8 — вне зоны СВО
ВСУ. Обложка © president.gov.ua
Украинские военнослужащие использовали 90 дронов самолётного в период действия пасхального перемирия с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля, в том числе восемь беспилотников ВСУ были запущены по объектам вне зоны СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За время перемирия противник применил 90 БПЛА самолётного типа, из них вне зоны СВО — 8. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены», — уточнили в ведомстве.
Напомним, с 18:00 19 апреля президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлилось до 00:00 21 апреля. Киев режим прекращения огня не соблюдал. Вражеские удары были зафиксированы в Херсонской области, ДНР и ЛНР. По данным Минобороны РФ, украинские военные 4 900 раз нарушили пасхальное перемирие. Удары наносились не только по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в Белгородской, Брянской, Курской областях и Крыму.