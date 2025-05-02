Мира не будет: Зеленский поручил ускорить создание украинских баллистических ракет

Владимир Зеленский поручил ускорить процесс создания украинских баллистических ракет. Он подчеркнул, что дальнобойное оружие необходимо для гарантии безопасности Незалежной.

«Задача — максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность — это чёткая и эффективная гарантия безопасности Украины», — отметил Зеленский в соцсетях.