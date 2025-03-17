Зеленский заявил о применении ВСУ дальнобойных ракет «Длинный Нептун»

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ начали использовать новые дальнобойные ракеты «Длинный Нептун». Он также отметил успешные испытания дронов с дальностью полета до трёх тысяч километров.

«Есть хорошие новости о дальнобойных дронах. Наш дрон на 3 тысячи километров прошёл испытания. Сегодня же докладывали о применении украинских ракет — «Длинного Нептуна». Можно сказать, довольны результатами поражений», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении к гражданам.

Он не предоставил информацию о технических характеристиках ракет и не уточнил, по каким целям они били. Зеленский также не озвучил результаты ударов.