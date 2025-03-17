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17 марта, 20:46

Зеленский заявил о применении ВСУ дальнобойных ракет «Длинный Нептун»

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ начали использовать новые дальнобойные ракеты «Длинный Нептун». Он также отметил успешные испытания дронов с дальностью полета до трёх тысяч километров.

«Есть хорошие новости о дальнобойных дронах. Наш дрон на 3 тысячи километров прошёл испытания. Сегодня же докладывали о применении украинских ракет — «Длинного Нептуна». Можно сказать, довольны результатами поражений», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении к гражданам.

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Он не предоставил информацию о технических характеристиках ракет и не уточнил, по каким целям они били. Зеленский также не озвучил результаты ударов.

Напомним, по данным киевских властей, «Длинный Нептун» имеет дальность полета в одну тысячу километров. Испытания этой ракеты завершились 15 марта.

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kmu.gov.ua

Лия Мурадьян
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