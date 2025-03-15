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15 марта, 17:26

«Вполне оправдано»: В Госдуме раскрыли, чем РФ ответит на применение ВСУ ракеты «Длинный Нептун»

Депутат Колесник: РФ ответит «Орешником», если ВСУ применят «Длинный Нептун»

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник пообещал Вооружённым силам Украины (ВСУ) скорый ответ в случае применения ракеты «Длинный Нептун». По его словам, в этом случае Россия оправдано может применить «Орешник».

«Россия может вполне оправдано, если они этот «Длинный Нептун» применят, применить «Орешник», — приводит слова депутата «Лента.ру».

Колесник отметил, что российская система ПВО — самая лучшая в мире. В случае применения «Длинного Нептуна» поднимется шум, а бои продлятся.

«Зеленскому правда наплевать на украинцев. Это уже видно», — заключил депутат.

В Белорусской армии скоро появится российский «Орешник»
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Напомним, что ранее главарь киевского режима сообщил, что Украина провела испытание ракеты с дальностью полёта 1 тыс километров. «Длинный Нептун» предназначен для уничтожения кораблей водоизмещением, а также наземных целей. Ракета разработана на основе советского Х-35 и может запускаться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.

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Midjourney / Life.ru

Алена Пенчугина
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