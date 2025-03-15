«Вполне оправдано»: В Госдуме раскрыли, чем РФ ответит на применение ВСУ ракеты «Длинный Нептун»

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник пообещал Вооружённым силам Украины (ВСУ) скорый ответ в случае применения ракеты «Длинный Нептун». По его словам, в этом случае Россия оправдано может применить «Орешник».

«Россия может вполне оправдано, если они этот «Длинный Нептун» применят, применить «Орешник», — приводит слова депутата «Лента.ру».

Колесник отметил, что российская система ПВО — самая лучшая в мире. В случае применения «Длинного Нептуна» поднимется шум, а бои продлятся.

«Зеленскому правда наплевать на украинцев. Это уже видно», — заключил депутат.