В Белорусской армии скоро появится российский «Орешник»

Российский комплекс «Орешник» скоро появится в армии Белоруссии, заявил президент Александр Лукашенко. Место размещения ракет обсуждалось вчера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом, пусковые установки для ракет белорусская сторона изготовит сама.

«Нам передано тактическое ядерное оружие. Скоро на вооружение белорусской армии поступят новейшие комплексы гиперзвукового оружия «Орешник». <...> Владимир Владимирович говорит: «Теперь нам надо определиться, где мы их расквартируем». Я говорю: «Ну это проще. Было бы что расквартировывать, мы расквартируем», — заявил Лукашенко на выступлении в Совете Федерации.