В Белорусской армии скоро появится российский «Орешник»
Лукашенко: «Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии
Российский комплекс «Орешник» скоро появится в армии Белоруссии, заявил президент Александр Лукашенко. Место размещения ракет обсуждалось вчера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом, пусковые установки для ракет белорусская сторона изготовит сама.
«Нам передано тактическое ядерное оружие. Скоро на вооружение белорусской армии поступят новейшие комплексы гиперзвукового оружия «Орешник». <...> Владимир Владимирович говорит: «Теперь нам надо определиться, где мы их расквартируем». Я говорю: «Ну это проще. Было бы что расквартировывать, мы расквартируем», — заявил Лукашенко на выступлении в Совете Федерации.
Лукашенко ещё в декабре прошлого года поручил обеспечить размещение «Орешника» на территории страны и спланировать его возможное применение. По словам белорусского лидера, у Минска есть около тридцати площадок для размещения ракет, но выберут именно ту, где минимальное расстояние до объектов поражения. В январе он заявлял, что хотел бы разместить ракетный комплекс недалеко от Смоленска.
Шедеврум / Life.ru