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14 марта, 10:50

В Белорусской армии скоро появится российский «Орешник»

Лукашенко: «Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Российский комплекс «Орешник» скоро появится в армии Белоруссии, заявил президент Александр Лукашенко. Место размещения ракет обсуждалось вчера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом, пусковые установки для ракет белорусская сторона изготовит сама.

«Нам передано тактическое ядерное оружие. Скоро на вооружение белорусской армии поступят новейшие комплексы гиперзвукового оружия «Орешник». <...> Владимир Владимирович говорит: «Теперь нам надо определиться, где мы их расквартируем». Я говорю: «Ну это проще. Было бы что расквартировывать, мы расквартируем», — заявил Лукашенко на выступлении в Совете Федерации.

Лукашенко ещё в декабре прошлого года поручил обеспечить размещение «Орешника» на территории страны и спланировать его возможное применение. По словам белорусского лидера, у Минска есть около тридцати площадок для размещения ракет, но выберут именно ту, где минимальное расстояние до объектов поражения. В январе он заявлял, что хотел бы разместить ракетный комплекс недалеко от Смоленска.

Лукашенко сделал новое заявление об «Орешнике»
Лукашенко сделал новое заявление об «Орешнике»
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Шедеврум / Life.ru

Полина Никифорова
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