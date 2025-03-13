Лукашенко сделал новое заявление об «Орешнике»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Минск в настоящий момент изготавливает пусковые установки для «Орешника». Он также поделился, что Беларусь ожидает ракеты от России.

Лукашенко поделился, что погрузился в эту проблему благодаря президенту России Владимиру Путин. По его словам, оказалось, что кроме ракет, необходимо изготавливать пусковые установки. Он добавил, что несколько установок для «Орешника» практически закончены.