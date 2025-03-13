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13 марта, 13:03

Лукашенко сделал новое заявление об «Орешнике»

Лукашенко: Минск изготавливает пусковые установки для «Орешника» и ждёт ракет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Минск в настоящий момент изготавливает пусковые установки для «Орешника». Он также поделился, что Беларусь ожидает ракеты от России.

«От старшего брата ракета нужна будет», — высказался белорусский лидер.

Лукашенко поделился, что погрузился в эту проблему благодаря президенту России Владимиру Путин. По его словам, оказалось, что кроме ракет, необходимо изготавливать пусковые установки. Он добавил, что несколько установок для «Орешника» практически закончены.

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Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ещё не получила ракеты «Орешник» от России. Напомним, что в ноябре прошлого года Армия России впервые применила новейшую ракету в зоне специальной военной операции. Это был наш ответ на удары ВСУ по территории РФ с использованием дальнобойных ракет западного производства. В январе 2025 года президент Белоруссии объявил, что ракетный комплекс будет развернут и в его республике.

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Life.ru / Шедеврум

Алена Пенчугина
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