Лукашенко сделал новое заявление об «Орешнике»
Лукашенко: Минск изготавливает пусковые установки для «Орешника» и ждёт ракет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Минск в настоящий момент изготавливает пусковые установки для «Орешника». Он также поделился, что Беларусь ожидает ракеты от России.
«От старшего брата ракета нужна будет», — высказался белорусский лидер.
Лукашенко поделился, что погрузился в эту проблему благодаря президенту России Владимиру Путин. По его словам, оказалось, что кроме ракет, необходимо изготавливать пусковые установки. Он добавил, что несколько установок для «Орешника» практически закончены.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ещё не получила ракеты «Орешник» от России. Напомним, что в ноябре прошлого года Армия России впервые применила новейшую ракету в зоне специальной военной операции. Это был наш ответ на удары ВСУ по территории РФ с использованием дальнобойных ракет западного производства. В январе 2025 года президент Белоруссии объявил, что ракетный комплекс будет развернут и в его республике.
Life.ru / Шедеврум