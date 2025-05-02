«Дикость»: В Совфеде ответили на угрозы Зеленского о Параде Победы
Сенатор Алтабаева: Слова Зеленского о Параде Победы — признание в терроризме
Здание Совета Федерации России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / i_photos
Сенатор Екатерина Алтабаева от Севастополя резко раскритиковала слова Владимира Зеленского о Крымском мосту и Параде Победы. В беседе с РИА «Новости» она назвала его высказывания признанием в терроризме.
Алтабаева подчеркнула, что Украина открыто заявляет о своей причастности к терактам на территории России, которые направлены против военных, государственных деятелей и журналистов. Она отметила, что такие действия являются проявлением больного разума и должны быть пресечены.
«Они озвучивают планы нанести удары по Крымскому мосту, по Москве 9 мая. Это какая-то дикость. Как это возможно, что руководители государства признаются в том, что они террористы и говорят об этом на весь мир. Жить рядом с террористами нельзя», — заявила Екатерина Алтабаева.
Ранее в Кремле сообщили, что Москва не планирует реагировать на угрозы Зеленского и с гордостью отметит День Победы. Депутат Викторий Соболев подчеркнул, что к 9 мая столица надежно защищена. В Госдуме считают, что даже союзники из ЕС не простили бы главе киевского режима подобное преступление.