Сенатор Екатерина Алтабаева от Севастополя резко раскритиковала слова Владимира Зеленского о Крымском мосту и Параде Победы. В беседе с РИА «Новости» она назвала его высказывания признанием в терроризме.

Алтабаева подчеркнула, что Украина открыто заявляет о своей причастности к терактам на территории России, которые направлены против военных, государственных деятелей и журналистов. Она отметила, что такие действия являются проявлением больного разума и должны быть пресечены.