Запугать не смог: В Госдуме объяснили истерику Зеленского перед Парадом Победы
Депутат Шеремет: Угрозы Зеленского не остановят лидеров стран от визита в Москву
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет высказал мнение, что заявления Владимира Зеленского относительно Парада Победы в Москве не повлияют на решение лидеров других государств посетить мероприятие. Парламентарий предположил, что главарь киевского режима пытается создать атмосферу угрозы, чтобы воспрепятствовать участию иностранных делегаций.
«Зеленский хочет запугать руководителей других государств, чтобы те не приезжали на парад Победы в Москву тем, что совершит и будет осуществлять дальнейшую экспансию или агрессию в отношении российских территорий и мирной инфраструктуры, мирных жителей. Я сомневаюсь, что главе киевского режима это удастся», — заявил парламентарий в беседе с aif.ru.
Шеремет выразил сомнение в эффективности подобной тактики, отметив, что мировые лидеры обладают достаточной решительностью и самостоятельностью в принятии решений: они «не робкого десятка». По его словам, попытки запугать глав государств, планирующих приехать в Москву 9 Мая, обречены на провал. Депутат подчеркнул, что эти политические деятели способны самостоятельно оценивать ситуацию и вряд ли поддадутся на провокационные заявления.
Напомним, ранее Владимир Зеленский публично заявил о «болевых точках» России, сказав, что в Москве «правильно тревожатся» из-за подготовки парада в честь 80-летия Победы. На эти слова отреагировали в Кремле, подчеркнув, что парад будет проведён, как и запланировано, а зрители будут смотреть мероприятие с гордостью. Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала заявления главы киевского режима попыткой воспрепятствовать мирному разрешению конфликта на Украине.