Запугать не смог: В Госдуме объяснили истерику Зеленского перед Парадом Победы

Депутат Госдумы Михаил Шеремет высказал мнение, что заявления Владимира Зеленского относительно Парада Победы в Москве не повлияют на решение лидеров других государств посетить мероприятие. Парламентарий предположил, что главарь киевского режима пытается создать атмосферу угрозы, чтобы воспрепятствовать участию иностранных делегаций.

«Зеленский хочет запугать руководителей других государств, чтобы те не приезжали на парад Победы в Москву тем, что совершит и будет осуществлять дальнейшую экспансию или агрессию в отношении российских территорий и мирной инфраструктуры, мирных жителей. Я сомневаюсь, что главе киевского режима это удастся», — заявил парламентарий в беседе с aif.ru.