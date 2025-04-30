«Членом на рояле»: В Госдуме назвали главный «подвиг» Зеленского

Он хочет, чтобы люди не пришли на «Бессмертный полк», чтобы испугались, чтобы не участвовали в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. Чтобы основной эмоцией был не восторг и радость от победы, а страх. <...> Гитлер хоть когда-то в Первой мировой войне воевал, а этот, кроме того, чтобы на сцене членом на рояле украинский гимн играть, больше подвигов не совершал. Поэтому никакое оружие он использовать не будет.