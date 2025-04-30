«Членом на рояле»: В Госдуме назвали главный «подвиг» Зеленского
Депутат Матвейчев: Атаку на Парад Победы в Москве Зеленскому не простит даже ЕС
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В Госдуме отреагировали на угрозы Владимира Зеленского ударить по Красной площади во время Парада Победы в Москве. Однако такое преступление экс-комику не простят даже его европейские союзники, уверен депутат Госдумы Олег Матвейчев. Пока все люди отмечают День Победы над главным злом прошлого века, Зеленский пытается угрожать.
Он хочет, чтобы люди не пришли на «Бессмертный полк», чтобы испугались, чтобы не участвовали в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. Чтобы основной эмоцией был не восторг и радость от победы, а страх. <...> Гитлер хоть когда-то в Первой мировой войне воевал, а этот, кроме того, чтобы на сцене членом на рояле украинский гимн играть, больше подвигов не совершал. Поэтому никакое оружие он использовать не будет.
Матвейчев уверен, что Зеленского когда-нибудь пленят и он станет ценным источником информации. Из него будут выпытывать информацию об английских и американских спецслужбах, сделках и терактах. Зеленский будет рассказывать всё это украинской общественности, чтобы все узнали, за что в военном конфликте погибли 500 тысяч человек, а миллион стали инвалидами.
Напомним, что ранее Зеленский намекнул на возможную атаку по Параду Победы в Москве. Однако в Кремле заявили, что Россия не поддастся на угрозы со стороны Киева и проведёт Парад Победы.