В Госдуме заявили, что Москва надежно защищена к 9 Мая
Депутат Соболев: Безопасность Парада Победы в Москве гарантирована
В Госдуме заявили, что Москва надежно защищена к 9 Мая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974
Безопасность Москвы в период празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне будет полностью обеспечена. Все попытки Киева сорвать праздник будут пресечены. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, слова которого публикует «Абзац».
Соболев отметил, что жизни и здоровье всех, кто примет участие в параде или будет наблюдать за ним, находятся под надёжной охраной. Он провёл историческую параллель, напомнив о параде ноября 1941 года, который состоялся, когда враг стоял почти у ворот столицы, подчеркнув готовность обеспечить безопасность и в нынешних условиях.
Помимо работы спецслужб, к защите праздника должны активно подключиться и обычные граждане. Депутат призвал людей быть бдительными и ответственными.
«И спецслужбам нашим, и жителям нужно быть внимательными. Люди должны участвовать в том, чтобы не было на нашей земле, тем более в священный праздник, каких-то эксцессов, а тем более террористических актов», – считает Соболев.
Между тем, посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник высказал своё опасение, предположив, что Киев может устроить масштабную провокацию к 9 Мая как на Украине, так и на территории какой-либо другой страны.
Ранее Владимир Зеленский в своём видеообращении намекнул, что у Киева есть возможность ударить по Москве прямо в День Победы, когда там будет проходить парад. В ответ на этом в Кремле заявили, что Москва не поддастся на эти запугивания и с гордостью отметит 9 Мая. В Госдуме считают, что такое преступление главе киевского режима не простили бы даже его союзники из ЕС.