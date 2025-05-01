Безопасность Москвы в период празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне будет полностью обеспечена. Все попытки Киева сорвать праздник будут пресечены. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, слова которого публикует «Абзац».

Соболев отметил, что жизни и здоровье всех, кто примет участие в параде или будет наблюдать за ним, находятся под надёжной охраной. Он провёл историческую параллель, напомнив о параде ноября 1941 года, который состоялся, когда враг стоял почти у ворот столицы, подчеркнув готовность обеспечить безопасность и в нынешних условиях.

Помимо работы спецслужб, к защите праздника должны активно подключиться и обычные граждане. Депутат призвал людей быть бдительными и ответственными.

«И спецслужбам нашим, и жителям нужно быть внимательными. Люди должны участвовать в том, чтобы не было на нашей земле, тем более в священный праздник, каких-то эксцессов, а тем более террористических актов», – считает Соболев.

Между тем, посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник высказал своё опасение, предположив, что Киев может устроить масштабную провокацию к 9 Мая как на Украине, так и на территории какой-либо другой страны.